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Движение на съезде с Большого Каменного моста на Боровицкую площадь восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Данный участок был временно закрыт днем во вторник, 5 августа. В связи с этим водителей призывали быть внимательнее, а также просили планировать маршруты заранее.

Столичный департамент транспорта также предупреждал водителей о перекрытии движения на нескольких улицах в центре Москвы. Ограничительные меры будут действовать с 4 августа 2025 года по 20 декабря 2026-го в период с 01:30 до 05:30.

Например, автомобилистам перекроют проезд по одной из полос Гоголевского бульвара на участке от дома 3 до дома 6. Также они не смогут проезжать по одной полосе движения на Крестовоздвиженском переулке возле пересечения с улицей Знаменкой, возле пересечения улицы Знаменки и Гоголевского бульвара в районе дома 19, строения 1, по улице Знаменке.