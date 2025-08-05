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Съезд с Большого Каменного моста на Боровицкую площадь временно закрыт, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим автомобилистов призвали проявить внимательность и планировать маршруты заранее.

Ранее Дептранс обратил внимание автомобилистов на перекрытие движения на нескольких улицах в центре Москвы с 4 августа 2025 года по 20 декабря 2026-го. В частности, водители не смогут проехать с 01:30 до 05:30 по одной из двух–трех полос Гоголевского бульвара на участке от дома 3 до дома 6.

Помимо этого, закрыта для проезда будет одна полоса движения на Крестовоздвиженском переулке возле пересечения с улицей Знаменкой, возле пересечения улицы Знаменки и Гоголевского бульвара в районе дома 19, строения 1, по улице Знаменке.