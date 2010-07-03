Поезд "Ласточка" запустят между Москвой и Белгородом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый скоростной электропоезд "Ласточка" отправится в понедельник, 5 августа в 14:10 из Москвы в Белгород, куда прибудет в 21:40.

В обратном направлении поезда начнут курсировать, начиная со вторника, 6 августа – с отправлением из Белгорода в 04:35 и прибытием в столицу в 12:07.

Как сообщает пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области, в пяти вагонах электропоезда смогут разместиться 350 пассажиров.

В отдельных вагонах предусмотрены места для инвалидов-колясочников, пассажиров с животными, а также места бизнес-класса.

Отмечается, что на 2020 год планируется корректировка расписания, после чего время в пути сократится. Расстояние между Белгородом и Москвой составляет 660 километров.

Ранее стало известно, что с 3 августа семь скоростных поездов "Ласточка" начнут курсировать по выходным между Москвой и Клином.