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Москва 24

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06:16

Поезд "Ласточка" запустят между Москвой и Белгородом

транспорт общество город

06:16

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый скоростной электропоезд "Ласточка" отправится в понедельник, 5 августа в 14:10 из Москвы в Белгород, куда прибудет в 21:40.

В обратном направлении поезда начнут курсировать, начиная со вторника, 6 августа – с отправлением из Белгорода в 04:35 и прибытием в столицу в 12:07.

Как сообщает пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области, в пяти вагонах электропоезда смогут разместиться 350 пассажиров.

В отдельных вагонах предусмотрены места для инвалидов-колясочников, пассажиров с животными, а также места бизнес-класса.

Отмечается, что на 2020 год планируется корректировка расписания, после чего время в пути сократится. Расстояние между Белгородом и Москвой составляет 660 километров.

Ранее стало известно, что с 3 августа семь скоростных поездов "Ласточка" начнут курсировать по выходным между Москвой и Клином.

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транспорт общество город

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