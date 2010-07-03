Водителям посоветовали дождаться окончания часа пик для поездки за город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы, на ТТК и вылетных магистралях после 15:00 в пятницу ожидаются "дачные" заторы. Об этом водителей предупредили сотрудники Центра организации дорожного движения в своем микроблоге в Twitter.

"Ждем заторов в центре (в Богословском переулке, Большом Палашевском переулке и Вспольном переулке не проехать – меняют асфальт), на ТТК и вылетных", – сказано в сообщении ЦОДД. Тем водителям, которые не успели выехать на дачу до 15:00, посоветовали дождаться окончания часа пик.

До завершения рабочего дня и дачных пробок еще несколько часов. Ждем заторов в центре (в Богословском, Б.Палашёвском и Вспольном не проехать - меняют асфальт), на ТТК и вылетных. Хотите доехать быстро - выезжайте до 15 часов. А если есть возможность, дождитесь окончания часа пик pic.twitter.com/aXOJCAQrzr — ЦОДД (@gucodd) 5 июля 2019 г.



По данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас загруженность столичных магистралей оценивают в четыре балла. Однако, как напомнили в ЦОДД, ситуация может осложниться.

Ранее сообщалось о крупном ДТП, которое произошло днем 5 июля на МКАД. Там столкнулись несколько легковых автомобилей, пострадали четыре человека. Одного человека пришлось деблокировать из салона машины. Из-за аварии движение по внешней стороне магистрали на время было перекрыто до двух полос после съезда с Алтуфьевского шоссе.