Четыре человека пострадали в ДТП на МКАД

Движение транспорта по внешней стороне МКАД перекрыто до двух полос после съезда с Алтуфьевского шоссе из-за крупного ДТП.

"На внешней стороне МКАД после съезда с Алтуфьевского шоссе ДТП с участием семи автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Автомобилистам порекомендовали объезжать это место по улицам Лескова и Широкой.

Как сообщили Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС России, в аварии пострадали четыре человека.

"В 12:43 поступила информация об аварии на 87 километре внешней стороны МКАД. По предварительным данным, произошло столкновение четырех легковых автомобилей. Из салона одной из машин деблокировали одного человека. Всего пострадали четыре человека", – говорится в сообщении.

Также в МЧС отметили, что на место происшествия прибыл вертолет для госпитализации одного из пострадавших.

