Четыре человека пострадали в ДТП на МКАД

Движение транспорта по внешней стороне МКАД перекрыто до двух полос после съезда с Алтуфьевского шоссе из-за крупного ДТП.
"На внешней стороне МКАД после съезда с Алтуфьевского шоссе ДТП с участием семи автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Автомобилистам порекомендовали объезжать это место по улицам Лескова и Широкой.
Как сообщили Агентству "Москва" в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС России, в аварии пострадали четыре человека.
"В 12:43 поступила информация об аварии на 87 километре внешней стороны МКАД. По предварительным данным, произошло столкновение четырех легковых автомобилей. Из салона одной из машин деблокировали одного человека. Всего пострадали четыре человека", – говорится в сообщении.
Также в МЧС отметили, что на место происшествия прибыл вертолет для госпитализации одного из пострадавших.
На 86 километре внешней стороны МКАД произошло массовое ДТП
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