Очевидец рассказал о крупном ДТП на МКАД

Три полосы МКАД в районе 86-го километра перекрыты из-за аварии. Там столкнулись несколько автомобилей. Одна машина повисла на отбойнике.

"Там машин семь, наверное. Прямо перед нами затор образовался метро на 300. Среди машин, которые сильно пострадали, одну откинуло, она даже вертикально встала, отлетела далеко на отбойник. Много людей стояло вокруг человека, который на земле лежал", – рассказал один из очевидцев телеканалу Москва 24.

По информации МЧС, в результате массового ДТП пострадали четыре человека.

"Всего пострадали четыре человека, один из пострадавших зажат в салоне", – сообщили в главке.

В МЧС также уточнили, что возгорания автомобилей нет. Пострадавших с места аварии доставили в больницу с помощью вертолета Московского авиационного центра.

Движение на месте аварии затруднено, там работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины аварии. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты по улицам Лескова и Широкой.

Ранее сообщалось, что авария произошла в 12:43. Столкнулись четыре легковых автомобиля. Из салона одной из машин деблокировали одного человека. Всего пострадали четыре человека.

На востоке столицы произошла авария с участием двух машин и мотоцикла, пострадал один человек. ДТП случилось на внешней стороне четвертого километра МКАД.

Ночью на Киевском шоссе водитель сбил двух пешеходов. Все произошло на 67-м километре трассы. Как рассказали очевидцы, автомобиль на полной скорости выскочил на обочину, по которой шли две девушки-подростка. От удара их разбросало по дороге. Одна из пострадавших погибла на месте, вторую девушку увезли в больницу с тяжелыми травмами.

