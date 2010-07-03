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09:46

Желтую ветку метро не продлят после станции "Внуково"

транспорт метро

09:46

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Линии метрополитена на юго-западе столицы не планируют продлевать после завершения строительства новых станций. Конечным пунктом на желтой ветке станет "Внуково", на красной – "Потапово".

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал, что сейчас власти ведут поиск новых технических решений, технологий и материалов, позволяющих повысить качество работ.

"На объектах московского метро внедрены новые методы вибро- и шумозащиты, гидроизоляционные материалы, бетонные присадки, композитная арматура", – цитирует Агентство "Москва" Бочкарева.

На новом участке Солнцевской линии метро появятся две станции: "Пыхтино" – в районе одноименной деревни у жилого комплекса "Солнцево парк" и "Внуково" – на территории аэропорта. Трассировка предусматривается вдоль Боровского шоссе.

После завершения работ на Большой кольцевой линии (БКЛ) власти столицы обещают рассмотреть вопрос о строительстве центрального участка Калининско-Солнцевской линии метро от "Делового центра" до "Третьяковской". Предполагается строительство трех станций – "Плющиха", "Волхонка" и "Дорогомиловская".

Строительство станции Сокольнической линии "Потапово" в Новомосковском административном округе начнется в ближайшее время. Ее ввод запланирован до конца 2022 года.

Новые линии метро

Ранее сообщалось, что проектирование участка Коммунарской линии метро от станции "Столбово" до Троицка могут завершить в 2019 году. Новая радиальная линия метро свяжет ТиНАО с районом Некрасовка. Она пройдет вдоль Ленинского проспекта, улицы Академика Опарина и улицы Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, а далее – вдоль будущей автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Протяженность отрезка составит 17,5 километра.

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