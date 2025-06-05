Мосгортранс заявил о тестовом характере ролика об угрозе атаки БПЛА в электробусе

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Ролик об угрозе атаки БПЛА, показанный во время демонстрации электробуса КАМАЗ-6282 с медиаэкраном для видеооповещения пассажиров о нештатных ситуациях, носил тестовый характер, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Демонстрация электробуса с экраном для оповещений состоялась в Центре перспективных разработок. Выставку современной техники, работающей на электротяге и ее компонентах, организовали в рамках сессии по развитию и безопасности электротранспорта.

Мероприятие прошло при участии главного управления МЧС России, по просьбе которого на экране показали ролик. Благодаря этому участники сессии узнали технические возможности оборудования в салоне транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве проходит испытание электробуса-гармошки. Его длина составляет около 18 метров. Инновационный транспорт вышел на маршрут е10, который проходит от станции метро "Саларьево" до "Китай-города". Электробус будет протестирован в разное время года и погодных условиях.

Кроме того, современный электротранспорт вышел на городской маршрут № 707 вместо автобусов. В новых электробусах граждане могут воспользоваться медиаэкранами с полезной информацией о пути следования и зарядными портами USB и Туре-С. Пассажирам также доступны климат-контроль, кнопки адресного открытия дверей и воздушные завесы для сохранения комфортной температуры в салоне.