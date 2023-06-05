Поезда временно не ходят на участке Замоскворецкой линии метро в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северном участке Замоскворецкой линии метро нет движения поездов от "Ховрина" до станции "Сокол". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Изменения связаны с человеком на путях, пояснили в Дептрансе. В обратном направлении движение осуществляется с увеличенными интервалами.

Ранее интервалы движения были увеличены на центральном участке Сокольнической линии столичного метро. Причина задержки заключалась в проверке состава. Позже движение на этом участке ввели в график.

До этого график движения поездов изменился на Большой кольцевой линии. Позже его восстановили. На первом этапе поезда запустили на участке от "Нижегородской" до "Савеловской".

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