Трамваи задерживаются на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи шести маршрутов задерживаются на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По техническим причинам маршруты № 10, 15, 21, 28, 30 и 31 временно изменены. Пассажиров призывают следить за объявлениями водителей.

Уточняется, что вместо трамваев на участке от остановки "Проспект Маршала Жукова" до "Метро "Щукинская" временно ходят автобусы.

Ранее сообщалось, что маршруты автобусов № 333, 497, 507 и 550 изменятся в районе Ново-Переделкино. Это связано с проведением строительных работ на улице Федосьино.

