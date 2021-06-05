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Москва 24

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Транспорт

01:15

Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

По данным портала, изменения коснулись 51 рейса.

В Домодедово задержали 24 рейса. При этом вылеты для 6 лайнеров были отменены.

В воздушной гавани Внуково известно о переносе времени вылета для 4 самолетов. Еще 6 лайнеров не взлетят вовсе.

В свою очередь, в Шереметьево отменили 11 рейсов.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее в Москве отменили и задержали почти 40 рейсов. Наибольшее количество корректировок произошло во Внуково. Там отменили 24 вылета. Кроме того, один рейс задержали.

1 июня в Москве задержали и отменили свыше 50 авиарейсов. Наибольшее число корректировок было отмечено в аэропорту Шереметьево.

Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с 8 странами

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