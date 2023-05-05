Расписание поездов временно изменится на участке Киевского направления МЖД с 8 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание поездов на участке от Солнечной до Новопеределкино Киевского направления МЖД изменится с 8 мая по 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В это время будут готовить инфраструктуру станции Солнечная к запуску D4. С расписанием пригородных поездов сверяйтесь в приложении и на сайте перевозчика", – говорится в сообщении.

Так, в указанный период, во временном интервале с 11:30 до 15:30, полностью не будет движения в обе стороны. Интервал движения в пиковые часы составят до одного часа, в остальное время – до 1,5 часа. Часть составов планируется вывести из графика.

Ранее сообщалось, что в ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 мая поезда поезда МЦД-2 будут следовать по измененному графику. Интервалы движения увеличатся до 40 минут, часть составов выведут из расписания, а некоторые будут ходить с меньшим количеством остановок.

