РЖД заморозили часть тарифов в поездах на юг на майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Холдинг РЖД заморозил некоторые тарифы в поездах до юга РФ во время пика майских праздников. Речь идет о билетах в купейные вагоны до Анапы, Адлера, Новороссийска и Минеральных Вод. Об этом компания сообщила в своем телеграмм-канале.

"РЖД отмечают высокий спрос на билеты в поезда до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска. В связи с этим принято решение на пиковый период мая заморозить тарифы на проезд в купейных вагонах поездов на этих маршрутах ", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что стоимость билета останется прежней, несмотря на дальнейшее увеличение спроса и уменьшение доступных для покупки мест.

Ранее сообщалось, что РЖД увеличили глубину продажи билетов на некоторые поезда из Москвы. Пассажиры теперь могут приобретать их более чем за 45 суток до отправления.

Также стало известно, что холдинг назначит 1,5 тысячи дополнительных поездов на летний сезон в южные города России. В планах РЖД перевезти на данных направлениях более 11 миллионов пассажиров.

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