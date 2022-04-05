Бочкарев: вторую платформу станции Минская МЦД-4 планируется достроить до конца года

13:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Вторую пассажирскую платформу станции Минская будущего четвертого Московского центрального диаметра планируется достроить до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"В настоящий момент на станции Минская завершен первый этап строительства – введены островная платформа и пассажирский терминал, организована комфортная пересадка на метро по принципу "сухие ноги", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Он отметил, что новую платформу оборудуют навесом от непогоды, прилегающую к ней территорию благоустроят, в частности установят велопарковки, малые архитектурные формы, оборудуют места для стоянки автомобилей, разобьют газоны и высадят деревья. По словам Бочкарева, станция улучшит транспортное обслуживание более чем 315 тысяч жителей Фили-Давыдкова, Раменок и Дорогомилова.
Накануне Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новую станцию Минская Киевского направления МЖД. Строительство шло с 2019 года. К сегодняшнему дню завершен первый этап, в рамках которого возведены современная островная платформа длиной 270 метров с навесом на всю длину и пассажирский терминал с кассовой зоной.
По словам мэра, Минская вместе со станцией Аминьевская на 20% снизит нагрузку на Киевский транспортно-пересадочный узел.
Собянин: открытие новой станции Минская будущего МЦД-4 разгрузит Киевский вокзал на 20%
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