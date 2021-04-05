Минпромторг опроверг информацию о дефиците машин в автосалонах

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В автосалонах наблюдается повышенный спрос на некоторые модели машин, однако ситуация носит штатный характер, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"Говорить о том, что есть какой-то дефицит, – это неправильно, [он] бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей. Всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос, и дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, и формировать заранее таким образом заказ", – цитирует министра ТАСС.
Он добавил, что анализировать потребности рынка стараются и производители, однако в большей степени это работа именно дилеров.
Мантуров добавил, что сложившаяся ситуация свидетельствует о росте потребления и восстановлении экономики.
Ранее в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" сообщили, что дефицит новых машин, начавшийся в августе 2020 года, идет на спад. Нехватка фиксировалась по всем брендам, включая отечественную Lada. Одной из причин сложившейся ситуации дилеры называли снижение объемов производства и ограниченные поставки из-за пандемии.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с Москвой 24 заявил, что спрос на автомобили в ближайшее время или останется на прежнем уровне, или упадет. При этом дилерам будет невыгодно поднимать цены.
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