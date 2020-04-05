Логотип приложения Московского метрополитена обновили из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Логотип мобильного приложения Московского метрополитена поменяли из-за ситуации вокруг коронавируса. Про новое лого рассказали в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Обновили логотип приложения московского метро на время пандемии, чтобы еще раз напомнить вам о самом важном сейчас – оставайтесь дома!", – заявили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Теперь москвичи и гости столицы при открытии приложения вместо буквы "М" увидят дом. Особые меры действуют в городе на фоне ситуации с COVID-19.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Отмечается, что примеру Москвы последовали остальные регионы России.

В воскресенье стало известно, что за сутки в России подтвердили 658 случаев COVID-19.