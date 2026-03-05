В России предложили ввести маркировку несовместимых с управлением машиной лекарств

Фото: depositphotos/aaalll

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил Минздраву маркировать лекарства, после приема которых нельзя садиться за руль. Соответствующее письмо направлено главе ведомства Михаилу Мурашко, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В организации настаивают, что предупреждающая информация должна быть нанесена непосредственно на упаковку, коробку или блистер, поскольку многие водители не читают инструкции.

Инициатива связана с рассматриваемым в Госдуме законопроектом, который вводит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет за вождение в состоянии опьянения, вызванного лекарствами. В НАС предупредили: под угрозой могут оказаться тысячи водителей, которые не знают, что принимаемый ими препарат внесен в перечень запрещенных.

По данным организации, в России насчитывается не менее 55 миллионов автомобилистов, и лишь незначительное их число отслеживает изменения в законодательстве.

Кроме того, в союзе указали на необходимость масштабных клинических исследований. По их мнению, необходимо четко определить, какие именно признаки опьянения должен фиксировать инспектор ГИБДД, в каких дозировках лекарства безопасны и через какое время после их приема можно управлять машиной.

Введение спецмаркировки и проведение клинических испытаний должны предшествовать принятию закона, уверены в НАС.

О том, что в России могут разработать список лекарств, за которых водителей начнут лишать прав, стало известно в октябре прошлого года.

До этого Госдума приняла закон, предоставляющий Госавтоинспекции доступ к данным о здоровье водителей и возможность аннулировать права по медпоказаниям. Согласно документу, водителей при выявлении у них ухудшения здоровья будут направлять на дополнительное обследование.