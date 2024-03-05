Девять поездов остановлены из-за перекрытия движения на Крымском мосту

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Девять поездов пришлось остановить из-за перекрытия движения на Крымском мосту. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезда начнут движение, как только это будет разрешено. Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях", – указали в компании.

Так, были остановлены поезда, следующие по маршрутам:

Симферополь – Москва;

Симферополь – Кисловодск;

Евпатория – Москва;

Севастополь – Москва;

Адлер – Симферополь;

Кисловодск – Симферополь;

Москва – Севастополь;

Москва – Евпатория;

Москва – Симферополь.

В ночь на вторник, 5 марта, сообщалось, что Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей.

Водителей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. О причинах перекрытия не уточнялось.

До этого ограничения на движение по Крымскому мосту вводились в ночь на 4 марта.



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