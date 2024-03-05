На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобилей

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На Крымском мосту временно перекрыли движение для автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. О причинах перекрытия движения пока не сообщается.

Ранее движение на Крымском мосту временно перекрывали в ночь на 4 марта. Спустя примерно четыре часа движение для автомобилей восстановили.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин сообщал, что Россия в ежедневном режиме отрабатывает меры противодействия атакам на Крымский мост.