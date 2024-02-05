Дополнительные пункты питания и отдыха организованы на вокзалах Сочи

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

На вокзалах Сочи организовали дополнительные пункты питания и отдыха, сообщается в телеграм-канале РЖД.

В транспортной компании заявили, что прибывающие на посадку и ожидающие своего поезда пассажиры могут выпить кофе или чай. Кроме того, всем желающим раздают воду.

Залы ожидания и кассовые зоны работают в обычном режиме. Там поддерживается комфортный температурный режим, действуют санитарные комнаты.

Дежурный персонал вокзала помогает пассажирам при пересадке на альтернативные виды транспорта. Возврат проездных документов в случае отказа от поездки оформляют в кассах без удержания сборов и дополнительных плат.

Погода в Сочи ухудшилась в ночь на 5 февраля. Сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье из-за сильных осадков в регионе. Предварительно, объем происшествия превысил пять тысяч кубических метров. К устранению последствий привлекли спецтехнику и больше сотни железнодорожников.

Позже движение поездов в Сочи возобновили. Как уточнили в администрации Горячего Ключа, составы № 117 Самара – Адлер и № 341 Нижневартовск – Адлер отправились со станции.

По данным РЖД, были задержаны 18 пассажирских поездов, людей перевозили автобусами. Всего были доставлены 3,5 тысячи человек.

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