Зональный тариф включен в разработку новой билетной системы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зональная оплата включена в техническое задание новой билетной системы, разработку которого ведет столичный метрополитен, для интеграции пригородного железнодорожного сообщения и будущих линий Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, включение в техническое задание зональной оплаты нужно для интеграции пригородного железнодорожного сообщения и будущих МЦД, где есть зональная оплата. Он отметил, что зоны есть в наземном транспорте при поездках из/в ТИНАО и Зеленоград. Кроме того, новая билетная система позволит персонализировать карту "Тройка", а также даст возможность применять самые современные бесконтактные способы оплаты и валидаторы.

"Переход на расчет оплаты зонами на действующей инфраструктуре московского метро даже не рассматривается. Любые спекуляции по этому поводу не имеют под собой никаких оснований", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Ранее СМИ сообщили, что столичное метро заказало разработку новой системы оплаты по зонам. Как отмечалось, новая система рассчитана на использование на разных видах общественного транспорта, включая наземный, для которого уже действуют две зоны оплаты – зона А и зона Б.

Эту информацию опровергли в столичной подземке. В метрополитене сообщили, что предполагается, что будет создана единая система для всего общественного транспорта города.