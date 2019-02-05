Метрополитен опроверг информацию о введении оплаты по зонам

В Московском метрополитене не планируется вводить зональные тарифы на проезд. Предполагается, что будет создана единая система для всего общественного транспорта города. Об этом говорится в Twitter столичной подземки.
"В наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы. Поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов", – говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что столичное метро заказало разработку новой системы оплаты по зонам. Как отмечалось, новая система рассчитана на использование на разных видах общественного транспорта, включая наземный, для которого уже действуют две зоны оплаты – зона А и зона Б.
В ноябре прошлого года стало известно, что новая билетная система, предусматривающая персонализированные карты "Тройка", индивидуальные предложения и поддержку корпоративных клиентов, будет внедряться 2,5 года. Она предусматривает персонализацию карт "Тройка" и возможность интеграции с билетными системами других регионов.
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