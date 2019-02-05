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11:13

Невозвратные билеты Москва – Санкт-Петербург начнут продавать 19 февраля

транспорт

11:13

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России увеличивают перечень поездов, на которые можно купить невозвратные билеты. Пассажиры смогут приобрести билет по невозвратному тарифу на поезд между Москвой и Санкт-Петербургом с 19 февраля, сообщается на сайте РЖД.

"Ввод в продажу невозвратных билетов на новых направлениях будет осуществляться поэтапно", – говорится в сообщении.

С 5 февраля билеты по невозвратному тарифу можно будет приобрести на поезд № 737/738 Воронеж – Москва, с 19 февраля – на поезд № 26/25 Москва – Санкт-Петербург, с 5 марта – на поезд № 49/50 Самара – Москва, с 19 марта – на поезд № 642 Ростов-на-Дону – Адлер, со 2 апреля – на поезд № 104 Москва – Адлер.

Как уточняется, купить билеты можно только на сидячие места и в вагоны купе, в плацкарт такие билеты не продают.

Продавать невозвратные билеты в поезда РЖД на два направления начали 20 января. Стоимость невозвратного билета ниже: экономия составит от 5 до 20%. А разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода поездки.

В Федеральной пассажирской компании напомнили, что невозвратные билеты на поезд стоит покупать только в случае полной уверенности в поездке. Например, если поездка носит личный характер, граждане путешествуют без маленьких детей и не зависят от попутчиков.

транспорт

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