В аэропортах Москвы отменены десятки авиарейсов

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Около 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах.

Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", аэропорт Внуково задержал вылет семи бортов, в Домодедове задержали два и отменили тринадцать рейсов. В Шереметьеве задерживаются вылеты четырех самолетов.

На вторник метеорологи снова объявили желтый уровень погодной опасности. Сообщается, что в Москву вернутся снегопады, а морозная погода продержится до конца рабочей недели.

Ранее синоптики предупредили москвичей о гололедице, которая ожидается 5 февраля. В столице будет переменная облачность и ветер.