Транспорт в Москве работает штатно на фоне сильных морозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дептранс подготовил все электробусы, автобусы и трамваи к сильным морозам, столичный транспорт продолжает работать. Только за 5 января пассажиры совершили около 3,7 миллиона поездок, говорится в телеграм-канале департамента.

Кроме того, рельсовый транспорт также работает в штатном режиме. По словам заммэра Максима Ликсутова, поездок за пятницу было на почти на 5% больше, чем в этот же день годом ранее. Из них горожане проехали на метро и МЦК порядка 2,3 миллиона раз, а на электробусах, трамваях и автобусах – 1,4 миллиона.

"Даже при таком сильном холоде работаем штатно, чтобы в дни новогодних каникул москвичи и гости столицы могли удобно передвигаться по городу. С наступления морозов 2 января пассажиры совершили уже более 12 миллионов поездок", – отметил Ликсутов.

Ранее стало известно, что москвичи на МЦД совершили около 360 миллионов поездок. В 2023 году сеть Московских центральных диаметров выросла в два раза благодаря открытию МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский".