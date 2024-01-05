Кабмин РФ расширил пятилетний план дорожного строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство РФ обновило пятилетний план дорожного строительства на 2024–2028 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

План предусматривает реализацию 380 мероприятий. В предыдущей версии плана, утвержденной летом 2022 года, насчитывалось более 250 мероприятий.

Общий объем финансирования проектов составит свыше 14 триллионов рублей. Из них средства федерального бюджета составят 5,6 триллиона рублей, остальные – внебюджетные источники и дорожные фонды регионов страны.

Среди знаковых проектов – развитие транспортных коридоров "Россия", Север – Юг, для чего запланировано продолжение автомобильной дороги М-12 "Восток", а также строительство обходов Махачкалы, Астрахани, Дербента и, Хасавюрта.

Также предусмотрено строительство и реконструкция участков трассы М-10, дороги Р-215, работы на участках М-7 "Волга", М-5 "Урал, Р-256 "Чуйский тракт" и А-360 "Лена". Модернизируют дороги в Брянской, Воронежской, Владимирской, Липецкой, Московской, Ивановской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и других регионах.

Мероприятия разделили на две части – федеральную и региональную. На строительство и реконструкцию федеральных дорог направят почти 1,9 триллиона рублей, благодаря чему удастся ввести более 2,1 тысячи километров дорог.

Региональные проекты реализуют на условиях софинансирования. Федеральные средства в размере 361,7 миллиарда рублей позволят выполнить работы на 142 объектах и обеспечить строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью более тысячи километров.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, рекордные темпы строительства дорог уже который год обеспечивают ускоренное развитие всех населенных пунктов, находящихся в зоне притяжения. По его словам, только в 2023 году в России уложили в общей сложности 188 миллионов "квадртов" дорожного полотна.

Хуснуллин отметил, что дорожное строительство решает ряд социальных, экономических и инфраструктурных задач, в том числе позволяет сократить расстояния, улучшить логистику, повысить инвестиционный потенциал, а также стимулирует жилищное и инфраструктурное развитие, развивает туризм и открывает новые возможности для многих смежных направлений деятельности.

Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России" перечислил шесть ключевых задач в транспортной сфере РФ. Среди них – укрепление связанности территорий и создание условий для более активных поездок россиян по стране, а также повышение доступности перевозок и увеличение провозной способности ключевых транспортно-логистических коридоров, в особенности на Восток.

Кроме того, премьер заявил о необходимости достичь полноценной технологической независимости, но без потери качества, и интегрировать новые регионы, обновить на этих территориях дороги и другую инфраструктуру. Напоследок он отметил необходимость подготовки квалифицированных специалистов.

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