График работы транспорта столицы продлят в Рождественскую ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Рождественскую ночь планируется продлить график работы столичного транспорта. Об этом заявили представители Дептранса города в Telegram.

Изменения введут для того чтобы все москвичи смогли оправиться на службу в разные храмы, а потом вернуться домой.

"Метро и МЦК проработает до 2 часов 7 января. На диаметрах мы запустим дополнительные утренние и ночные рейсы", – сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

В ночь с 6 на 7 января 168 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3:00 ночи. Кроме того, в Москве будут действовать 15 ночных маршрутов.

В Дептрансе обратили внимание, что все уличные парковки бесплатны по 9 января.

Ранее в Москве на маршруты вышли новогодние электробусы и трамваи. Несмотря на пандемию, к празднику в Москве будут украшены более тысячи единиц столичного транспорта.