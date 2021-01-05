Станцию метро "Алма-Атинская" закроют 11, 15 и 18 января

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Станцию "Алма-Атинская" Московского метрополитена планируется закрыть для проведения технических работ. Об этом заявили в Telegram-канале Дептранс Москвы.

"11 и 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00 мы будем проводить технические работы на "Алма-Атинской" Замоскворецкой линии", – говорится в сообщении департамента. По данным пресс-службы, станция будет недоступна для пассажиров, рекомендуется воспользоваться маршрутами наземного транспорта.

Для москвичей и гостей столицы будет курсировать автобус №676, который довезет пассажиров до станций "Красногвардейская" и "Зябликово". Кроме того, для горожан будут доступны автобусные маршруты №740 и №764, следующие до станции "Борисово".

Ранее станция "Деловой центр" открылась на Солнцевской линии метро. Отмечается, что нововведение позволит разгрузить станцию "Парк Победы".