Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

13:17

Станция "Деловой центр" открылась на Солнцевской линии метро

транспорт город

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Новая станция "Деловой центр" открылась на Солнцевской линии столичного метрополитена. Об этом рассказала пресс-служба Дептранса в Telegram.

Отмечается, что нововведение позволит разгрузить станцию "Парк Победы".

"Благодаря открытию станции "Деловой центр" Солнцевской линии жители таких районов, как, например, Внуковское, Новопеределкино, Солнцево, Очаково-Матвеевское или Раменки могут попасть напрямую в Сити", – поделился руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он также подчеркнул, что в час пик будет сокращен интервал движения поездов. "Этого удалось достичь за счет увеличения парности поездов – как будто бы в каждую сторону на линию было выпущено по 4 поезда, то есть всего 8 дополнительных составов в час пик", – объяснил глава ведомства.

Со станции "Деловой центр" пассажиры могут пересесть на МЦК, МЦД, Большую кольцевую линию и Филевскую линию метро.

Ранее сообщалось, что несколько станций метро закроют, а движение транспорта ограничат на юго-востоке Москвы с 12 декабря. Меры связаны с открытием нескольких станций Большой кольцевой линии (БКЛ).

В Москве закрыли несколько участков метро

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать