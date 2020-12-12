Станция "Деловой центр" открылась на Солнцевской линии метро

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Новая станция "Деловой центр" открылась на Солнцевской линии столичного метрополитена. Об этом рассказала пресс-служба Дептранса в Telegram.
Отмечается, что нововведение позволит разгрузить станцию "Парк Победы".
"Благодаря открытию станции "Деловой центр" Солнцевской линии жители таких районов, как, например, Внуковское, Новопеределкино, Солнцево, Очаково-Матвеевское или Раменки могут попасть напрямую в Сити", – поделился руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Он также подчеркнул, что в час пик будет сокращен интервал движения поездов. "Этого удалось достичь за счет увеличения парности поездов – как будто бы в каждую сторону на линию было выпущено по 4 поезда, то есть всего 8 дополнительных составов в час пик", – объяснил глава ведомства.
Со станции "Деловой центр" пассажиры могут пересесть на МЦК, МЦД, Большую кольцевую линию и Филевскую линию метро.
Ранее сообщалось, что несколько станций метро закроют, а движение транспорта ограничат на юго-востоке Москвы с 12 декабря. Меры связаны с открытием нескольких станций Большой кольцевой линии (БКЛ).
В Москве закрыли несколько участков метро
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