Новости

Новости

04 декабря, 10:36

Транспорт

График движения поездов на МЦД-2 на Курском направлении изменится 6 декабря

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

График движения поездов на Курском направлении МЦД-2 изменится в субботу, 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В этот день интервалы могут быть увеличены до 2,5 часа, а поезда будут курсировать по укороченным маршрутам.

В частности, до 2,5 часов увеличатся интервалы на участке от станции Курская до станции Перерва, до 1 часа – от Курьянова до Царицына, до 30 минут – от станции Царицыно до станции Подольск.

Большая часть поездов со стороны Подольска проследует укороченными маршрутами от и до станций Царицыно, Курьяново и Перерва. Пассажирам порекомендовали доезжать до станции Царицыно и пересаживаться на Замоскворецкой линии метро.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

По пути на Подольск будут курсировать поезда в обе стороны от станции Калитники до станции Перерва. Перед выходом на платформу следует уточнить путь отправления на табло.

Также интервал движения увеличится на Рижском радиусе от Курской до Нахабина – до 20 минут.

Корректировки в расписании департамент объяснил строительством нового городского вокзала Перерва.

Вечером 3 декабря были увеличены интервалы движения поездов в двух направлениях на МЦД-4. Меры вводились из-за вынужденной остановки состава № 6782 Апрелевка – Железнодорожная на станции Солнечная. После этого инцидента работник компании-перевозчика получил травму.

В связи с этим некоторые поезда курсировали без остановок от станции Поклонная до Внукова, а часть составов следовала по укороченным маршрутам до станций Очаково и Площадь трех вокзалов.

транспортгород

