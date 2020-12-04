Поезда задерживаются между станциями МЖД Кубинка и Кресты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение ряда электропоездов задерживается между станциями Кубинка и Кресты из-за столкновения автомобиля и грузового поезда на переезде станции Бекасово. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 6:36 на железнодорожном переезде станции Бекасово, оборудованном свето-звуковой сигнализацией, произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. Водитель автомобиля, по предварительной информации, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающих показаниях переездной сигнализации", – рассказали представители МЖД.

Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось. Автомобиль был поврежден, а его водителю потребовалась медицинская помощь.

На данный момент затруднено движение только тех электропоездов, которые курсируют между станциями Кубинка и Кресты. На другие направления инцидент не повлиял.

В конце ноября четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом на Кубани. Трагедия произошла на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

