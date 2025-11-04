ЦОДД призвал водителей быть внимательными за рулем из-за тумана в Москве

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Водителям в Москве следует быть внимательнее за рулем из-за тумана, сообщает Дептранс со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным МЧС, до утра 5 ноября местами в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. В ведомстве попросили автомобилистов не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее стало известно, что в Московском регионе из-за тумана объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в период с 21:00 4

ноября до 09:00 5 ноября.

Согласно прогнозам синоптиков, метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, когда произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Тогда в столице пойдет снег и начнутся заморозки, а на дорогах возникнет гололедица.

