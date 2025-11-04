Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за тумана. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать в период с 21:00 4 ноября до 09:00 5 ноября.

По прогнозам синоптиков, метеорологическая зима наступит в Москве в середине ноября, когда произойдет переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Тогда в столице пойдет снег и начнутся заморозки, а на дорогах возникнет гололедица.

В столичный регион уже вернулись ночные заморозки. Например, в ночь на 3 ноября температура в центре Москвы опустилась до 4,4 градуса. В других районах города минимальные значения варьировались от 3,7 до 4,6.

При этом похолодало и на юге столицы. Там столбик термометра опустился до 0 градусов. Заморозки наблюдались в южных и восточных районах Подмосковья. Холоднее всего было в Черустях. Там минимум составил минус 2,2 градуса.

