Движение на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта приостановлено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение транспорта на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта временно перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей попросили быть внимательнее.

Ранее проезд на съезде с дублера шоссе Энтузиастов в сторону проспекта Буденного изменился с 2 ноября. На данном участке дороги ввели двустороннюю схему движения.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что корректировки вносятся для создания альтернативного маршрута и улучшения условий движения. Теперь проезд с МСД на шоссе Энтузиастов в сторону центра станет быстрее, а транспортная нагрузка на пересечении проспекта Буденного и улицы 3-я Соколиной Горы снизится.

