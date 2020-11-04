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Транспорт

14:02

Кабмин РФ одобрил сохранение долгосрочной тарифной политики РЖД

транспорт

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Правительство РФ приняло решение сохранить параметры долгосрочной тарифной политики РЖД в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Глава министерства транспорта Евгений Дитрих рассказал, что в правительстве рассмотрели как параметры финансового плана, так и инвестиционные планы РЖД на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

"На этом совещании было принято решение о том, что в 2021 году параметры долгосрочной тарифной политики РЖД, в которой определены все элементы тарифообразования, меняться не будут", – заявил специалист.

Он также отметил, что решено отказаться от дополнительной индексации грузовых тарифов.

По словам Дитриха, тарифы на 2022 и 2023 год подлежат обсуждению и пока конкретные решения не утверждены.

В конце октября стало известно, что РЖД снова отменит 19 пар поездов из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, сократится периодичность курсирования 38 пар поездов в РФ.

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