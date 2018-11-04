Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября 2018, 16:31

Город

Правительство РФ выделит 120 миллиардов рублей на Московский транспортный узел

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Правительство РФ предварительно одобрило выделение 120 миллиардов рублей до 2021 года на развитие Московского транспортного узла. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил Сергей Собянин.

Средства предполагается направить в том числе и на создание Московских центральных диаметров.

По словам мэра столицы, сотрудничество с РЖД стало вторым "генеральным направлением развития общественного транспорта Москвы" наряду с метрополитеном.

Первые два диаметра Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустят в конце 2019 – начале 2020 года. МЦД будет работать по графику метро – с 05:30 до 01:00. Оплатить проезд по МЦД можно будет картой "Тройка".

Предполагается, что новые ветки разгрузят транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Ранее Дмитрий Медведев посетил станцию Бекасово-Сортировочное и осмотрел новый электропоезд "Иволга", который будет курсировать по МЦД. Премьеру показали состав поезда, кабину машиниста, а также рассказали о преимуществах этой модели поездов.

Что изменится с запуском МЦД

транспорт Сергей Собянин мэр Москвы МЦД

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика