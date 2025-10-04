Движение открыто на юго-западе столицы после проведения полумарафона

Фото: пресс-служба соревнований "Моя столица"

Движение восстановлено на улице Косыгина и Мичуринском проспекте после проведения полумарафона "Моя столица", сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Фестиваль бега и "Моя столица" завершат сезон большого бега в городе. В субботу, 4 октября, участники приняли участие в забеге на 5 километров, детских дистанциях и инклюзивном "Забеге безграничных возможностей".

На следующий день запланирован забег на 10 километров и полумарафон на 21,1 километра. Бегуны будут соревноваться не только индивидуально, но и составе клубов.

Более того, для крупных беговых сообществ России состоится "Клубный чемпионат". Команды сразятся за переходящий кубок и призовой фонд в 850 тысяч рублей.