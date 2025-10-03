Сезон большого бега в Москве завершат фестиваль и полумарафон

Фото: пресс-служба соревнований "Моя столица"

Фестиваль бега и полумарафон "Моя столица" пройдут в выходные, 4 и 5 октября, на Воробьевых горах, сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

В субботу участников ждут забег на 5 километров, детские дистанции и инклюзивный "Забег безграничных возможностей". В воскресенье состоятся забег на 10 километров и полумарафон на 21,1 километра, где спортсмены будут соревноваться не только индивидуально, но и в составе клубов.

Для крупных беговых сообществ России пройдет "Клубный чемпионат". Команды будут бороться за переходящий кубок и призовой фонд в 850 тысяч рублей.

"Вдоль трассы полумарафона расположится 10 точек поддержки. Каждая из них будет символизировать один из городов Золотого кольца России, входящих в серию "Бегом по Золотому кольцу": Тутаев, Мышкин, Переславль-Залесский, Кострому, Иваново, Рыбинск, Углич, Ярославль, Ростов Великий и Москву", – отметили в департаменте.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что в связи с проведением полумарафона перекроют движение на следующих участках в районе Воробьевых гор:



с 09:00 1 октября до 22:00 5 октября на Университетской площади;

с 08:00 4 октября до 16:00 на улице Косыгина и Мичуринском проспекте;

с 09:00 5 октября до 16:00 на проспекте Вернадского и мосту Лужники;

с 09:30 5 октября до 13:00 на съезде с моста Лужники, на улице Хамовнический Вал, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

С 00:01 4 октября до окончания мероприятия на участках ограничений будет запрещена парковка.



Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Кроме того, в дни проведения полумарафона изменятся маршруты движения автобусов:



№ 297 4 октября с 07:40 до конца мероприятия пойдет по улице Мосфильмовской, Университетскому и Ленинскому проспектам;

м5, м6220, № 379, с755 5 октября с 07:45 пойдут до станции метро "Лужники";

№ 138 пойдет по Андреевскому мосту, Ленинскому и Университетскому проспектам;

№ 279 – по улице Мосфильмовской, Университетскому и Ленинскому проспектам;

№ 379 – по Комсомольскому проспекту;

№266 с 11:00 пойдет по улице Мосфильмовской и Университетскому проспекту;

с249, с263 работать не будут.

Ранее более 22 тысяч людей посетили первый Московский детский велофестиваль. В заездах от 700 метров до 5,6 километра приняли участие 10,7 тысячи детей. Их возраст составлял от 4 до 16 лет.

