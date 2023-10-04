Высокоскоростную частную подлодку Super Sub представили в Монако

Фото: uboatworx.com

Нидерландская компания U-Boat Worx представила высокоскоростную частную подводную лодку Super Sub. Об этом сообщает издание New Atlas.

Новинку стоимостью 5,4 миллиона долларов показали на яхт-шоу в Монако. В настоящее время субмарина построена только в одном экземпляре. Ее разработка и сборка велись около двух лет.

Отмечается, что длина судна составляет 6,5 метра, оно вмещает до трех человек. В движение подлодку приводит электрический двигатель мощностью 100 кВт, благодаря которому та способна развивать скорость в 10 узлов, или 18,5 километра в час.

Максимальная глубина погружения составляет 300 метров. Утверждается, что емкости бортовых батарей хватает на не менее чем 96 часов работы.

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