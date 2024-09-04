ОЖД сообщила о задержке около 10 электричек в направлении Зеленограда-Крюкова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Октябрьская железная дорога сообщила о задержке порядка 10 пригородных поездов Ленинградского направления в сторону Зеленограда-Крюкова из-за технических причин, передает РИА Новости.

По данным перевозчика, также задерживаются электрички МЦД-3. Максимальное время опоздания составляет более одного часа. В настоящее время Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания.

Ранее Московская железная дорога сообщила, что с 7 по 9 сентября изменится движение поездов на Калужском направлении МЦД-4. Это также связано с модернизацией путевой инфраструктуры.

Составы будут следовать от или до станции Аминьевская. Часть электричек отменят, некоторые будут курсировать только от или до станции Апрелевка. Кроме того, отменят экспрессы в аэропорт Внуково.



Расписание поездов на МЦД-4 изменится 7–9 сентября из-за ремонта

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