Выход № 4 на станции "Селигерская" московского метро закроют с 5 по 9 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 5 по 9 сентября на станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена будет закрыт выход № 4. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Пожалуйста, пользуйтесь выходом № 1", – говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, пассажирам будет недоступна часть подуличного перехода станции. Москвичам рекомендовали пользоваться ближайшим подземным переходом.

До этого на новом участке Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до станции "Физтех" провели накатку путей. Благодаря вводу участка у более 500 тысяч горожан появится метро в шаговой доступности. Ввод участка в эксплуатацию запланирован на 2023 год.



На участке Люблинско-Дмитровской линии метро прошла накатка путей