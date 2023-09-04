04 сентября, 20:09Транспорт
Выход № 4 на станции "Селигерская" московского метро закроют с 5 по 9 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 5 по 9 сентября на станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена будет закрыт выход № 4. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Пожалуйста, пользуйтесь выходом № 1", – говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, пассажирам будет недоступна часть подуличного перехода станции. Москвичам рекомендовали пользоваться ближайшим подземным переходом.
До этого на новом участке Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до станции "Физтех" провели накатку путей. Благодаря вводу участка у более 500 тысяч горожан появится метро в шаговой доступности. Ввод участка в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
На участке Люблинско-Дмитровской линии метро прошла накатка путей
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