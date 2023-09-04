В столичных аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано 23 рейса, еще 8 отменено. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

Так, по информации на 02:45, во Внуково наблюдается задержка 4 рейсов, столько же рейсов отменено, в Домодедово – задержано 13 рейсов, 4 отменено, в Шереметьево задерживаются 6 рейсов.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделило более 2,6 миллиарда рублей на поддержу аэропортов на юге и в центре страны. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов.

До этого опытный образец самолета Sukhoi Superjet-100 с максимальным импортозамещением комплектующих совершил свой второй полет в Комсомольске-на-Амуре.