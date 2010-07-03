Досмотр транзитных пассажиров на авиарейсах планируют отменить

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Министерство транспорта подготовило изменения для отмены предполетного досмотра на внутренних рейсах для транзитных пассажиров. Они уже направлены для согласования в заинтересованные ведомства, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова на пятом Восточном экономическом форуме.

"Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта: не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и так далее, проходя досмотровые формальности", – сказала она, передает РИА Новости.

Она отметила, что это снизит риск опоздания пассажиров на следующий рейс, обеспечит минимальное время для пересадки.

Генеральный директор компании "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский поддержал эту инициативу. Он сказал, что она назрела давно. Помимо сокращения времени досмотра, аэропорты смогут сэкономить средства, так как им не нужно будет строить дополнительные коридоры, перегородки и этажи, чтобы ограничить поток пассажиров.

Чудновский добавил также, что ликвидация этой нормы позволит авиакомпаниям сократить время разворота самолета и стыковки рейсов.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

