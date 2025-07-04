01:40Транспорт
Восстановлено движение на внешней стороне 8 км МКАД
Фото: 123RF/aprior
Движение автотранспорта на внешней стороне 8 километра МКАД (в районе съезда №9) восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Ранее на этом участке дороги было перекрыто из-за аварии. На месте ДТП работали столичные оперативные службы.
Также в Дептрансе сообщили о восстановлении движения на внешней стороне 42 километра МКАД (в районе съезда №40). Ограничения вводились в связи с ДТП.
Кроме того, в ведомстве предупредили, что в ряде округов Москвы с 3 июля временно изменится схема движения транспорта. Ограничительные меры связаны с проведением мероприятия "Ночь московского спорта" и киносъемками.
Москвичей предупредили о перекрытиях в городе 4–6 июля