Восстановлено движение на внешней стороне 8 км МКАД

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Движение автотранспорта на внешней стороне 8 километра МКАД (в районе съезда №9) восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на этом участке дороги было перекрыто из-за аварии. На месте ДТП работали столичные оперативные службы.

Также в Дептрансе сообщили о восстановлении движения на внешней стороне 42 километра МКАД (в районе съезда №40). Ограничения вводились в связи с ДТП.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что в ряде округов Москвы с 3 июля временно изменится схема движения транспорта. Ограничительные меры связаны с проведением мероприятия "Ночь московского спорта" и киносъемками.