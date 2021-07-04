Автоэксперт перечислил способы сэкономить на обслуживании машины

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Названы способы экономии на техническом обслуживании машины. Их перечислил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в эфире радио Sputnik.

Специалист порекомендовал при приближении окончания гарантии проходить ТО в обычном сервисе.

"Когда машина близка к окончанию гарантии, то можно последнее или два последних обслуживания делать не в официальных центрах, а на специализированных станциях", – заявил Субботин.

Эксперт пояснил, что в обычном сервисе стоимость обслуживания окажется ниже, чем в фирменном. Правильный выбор пункта техобслуживания поможет экономить деньги.

Субботин также посоветовал изучать список проводимых сервисом работ. В документе могут быть прописаны дополнительные опции, которые являются бесполезными, например, очистка тормозных систем от пыли и грязи.

"Это бестолковое занятие, потому что грязь и пыль мгновенно образуются из-за торможения", – сказал эксперт.

При этом не следует исключать из списка пункты, прописанные в инструкции по эксплуатации автомобиля, добавил Субботин.

"Есть регламентные работы, они прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля, им надо четко следовать. Если не следовать, то автомобиль сломается", – заключил эксперт.

Ранее экономический эксперт Роман Алеев дал совет, как меньше платить за бензин. Он напомнил, что технически исправный автомобиль расходует меньше топлива.