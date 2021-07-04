Автоэксперт перечислил способы сэкономить на обслуживании машины

Фото: depositphotos/kalinovsky
Названы способы экономии на техническом обслуживании машины. Их перечислил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в эфире радио Sputnik.
Специалист порекомендовал при приближении окончания гарантии проходить ТО в обычном сервисе.
"Когда машина близка к окончанию гарантии, то можно последнее или два последних обслуживания делать не в официальных центрах, а на специализированных станциях", – заявил Субботин.
Эксперт пояснил, что в обычном сервисе стоимость обслуживания окажется ниже, чем в фирменном. Правильный выбор пункта техобслуживания поможет экономить деньги.
Субботин также посоветовал изучать список проводимых сервисом работ. В документе могут быть прописаны дополнительные опции, которые являются бесполезными, например, очистка тормозных систем от пыли и грязи.
"Это бестолковое занятие, потому что грязь и пыль мгновенно образуются из-за торможения", – сказал эксперт.
При этом не следует исключать из списка пункты, прописанные в инструкции по эксплуатации автомобиля, добавил Субботин.
"Есть регламентные работы, они прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля, им надо четко следовать. Если не следовать, то автомобиль сломается", – заключил эксперт.
Ранее экономический эксперт Роман Алеев дал совет, как меньше платить за бензин. Он напомнил, что технически исправный автомобиль расходует меньше топлива.
Цена на бензин преодолела психологическую отметку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: