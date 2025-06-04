Пополнение и покупка абонементов карты "Тройка" появится в приложении "Яндекс Go"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Возможность пополнения и приобретения абонементов карты "Тройка" в скором времени появится в приложении "Яндекс Go", сообщили в пресс-службе сервиса.

Как отметил генеральный директор "Яндекс Такси" Александр Аникин, помимо "Тройки", к приложению также подключат еще несколько транспортных карт. Однако он не уточнил, каких именно.

Вместе с тем сейчас разрабатывается возможность оплаты составных поездок, поскольку пользователи могут изменить маршрут в процессе поездки.

"Потому что планы поменялись, погода испортилась или просто передумал", – пояснил он.

Ранее в "Яндекс Go" появилась функция виртуальной очереди для заказа такси тарифов "Эконом" во время пикового спроса. Она способствует оптимизации заказов после массовых мероприятий. Пассажиры могут увидеть свое место в очереди и принять решение о выборе другого тарифа или транспорта.