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Функционал приложения "Парковки России" может быть ограничен 5, 12 и 13 июня из-за проведения технических работ, необходимых для обновления сервиса. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Пользователи могут столкнуться с перебоями в работе сервиса в период с 02:00 до 04:00 5 июня и с 00:00 до 06:00 12–13 июня. Оплатить парковки со шлагбаумом водители смогут банковской картой на стойках выезда и в терминалах, уточнили в департаменте.

В новой версии "Парковок России" будут современный дизайн и интерфейс. Пользователи смогут настроить индивидуальный вид главного экрана. Кроме того, появится возможность запуска новых функций без обновления в магазинах приложений.

С 20 июня зона действия динамического тарифа на парковку будет расширена на 58 участках столичных улиц. Такое решение принято благодаря тому, что система помогла сбалансировать загруженность стоянок, позволив водителям экономить время и деньги.

Помимо добавления в зону резидентных разрешений новых участков улиц, в 2025 году планируются и другие трехэтапные изменения. Они ожидаются 15 августа и 3 октября.