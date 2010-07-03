Станция "Проспект Мира" заработала в обычном режиме

Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии столичной подземки заработала в обычном режиме. Утром во вторник, 4 июня, станция меняла режим из-за увеличения пассажиропотока во время празднования Ураза-байрама. Об этом говорится на странице метрополитена в микроблоге Twitter.
Сегодня, 4 июня, полностью перекрыто движение на нескольких улицах в центре города. До 11:00 нельзя проехать по улицам Дурова, Щепкина – от Самарской до Садового кольца, по Мещанской и улице Гиляровского – от Капельского переулка до Садового, по Капельскому переулку – от проспекта Мира до Гиляровского, по Выползову переулку в районе дома №7.
Перекрыто движение на Большой Татарской улице, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Также до 08:00 недоступны для машин улица Кадырова и Проектируемый проезд № 6417.
В районе мечети на улице Хачатуряна – от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы – ограничено движение по одной из трех полос.
4 июня мусульмане отмечают Ураза-байрам, или Праздник разговения. Он длится в течение трех дней. Главный ритуал Ураза-байрама – коллективная праздничная молитва. Кроме того, в этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.
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