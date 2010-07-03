Станцию "Проспект Мира" Кольцевой линии метро закроют на вход утром 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро будет закрыта на вход утром во вторник, 4 июня. Станция будет работать только на выход и пересадку, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Как пояснили представители метрополитена Агентству "Москва", это связано с ожидаемым увеличением пассажиропотока во время празднования Ураза-байрама.

В пресс-службе подземки уточнили, что в таком режиме "Проспект Мира" будет работать с 05:30 и до завершения массового прибытия пассажиров. В этот период все четыре эскалатора включат только на подъем для выхода в город. Это позволит не только увеличить пропускную способность вестибюля станции, но и обеспечить безопасность участников мероприятия, подчеркнули представители метро.

Пассажирам посоветовали заранее приобретать проездные билеты и использовать для входа в метро соседние станции: "Сухаревскую", "Проспект Мира" и "Рижскую" Калужско-Рижской линии, а также станции "Новослободская" и "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий. Добраться до этих станций москвичи и гости столицы могут на наземном городском транспорте, добавили в пресс-службе.

В день празднования Ураза-байрама на 29 станциях метро будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они проинформируют пассажиров о маршрутах следования. Кроме того, за порядком на станциях будут следить сотрудники службы безопасности и полиции, число которых увеличат утром 4 июня.

4 июня мусульмане отмечают Ураза-байрам, или Праздник разговения. Он длится в течение трех дней. Главный ритуал Ураза-байрама – коллективная праздничная молитва. Кроме того, в этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.

В связи с празднованием Ураза-байрама 4 июня ограничат движение по ряду улиц в центре столицы, передает портал мэра и правительства Москвы. В частности, с 00:01 до 11:00 вторника для проезда будут недоступны улица Дурова, улицы Мещанская, Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца) и Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца). Также перекроют Капельский переулок от проспекта Мира до улицы Гиляровского и Выползов переулок в районе дома № 7.

Кроме того, с 04:00 до 11:00 нельзя будет проехать по Большой Татарской улице и прилегающим к ней Старому Толмачевскому, Малому Татарскому, Озерковскому и Климентовскому переулкам. Проезд частично ограничат и на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до Отрадной улицы. А с 06:00 до 08:00 движение перекроют на улице Кадырова и в Проектируемом проезде № 6417.