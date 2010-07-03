В Москве ограничат движение на ряде улиц из-за празднования Ураза-байрама

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Движение по ряду улиц в центре столицы ограничат 4 июня в связи с празднованием Ураза-байрама. Об этом сообщается в Twitter Московского транспорта.

Движение будет ограничено с 00:01 до 11:00 на улицах Дурова, Щепкина (от улицы Самарской до Садового кольца), на Мещанской, Гиляровской (от Капельского переулка до Садового кольца). Также нельзя будет проехать по Капельскому переулку – от проспекта Мира до Гиляровской улицы и на Выползовом переулке в районе дома № 7.

4 июня мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. В связи с проведением праздничных мероприятий на ряде улиц столицы будут действовать ограничения и перекрытия движения. Будьте внимательны, планируйте маршрут заранее! pic.twitter.com/OlULjd5iPU — Московский транспорт (@DtRoad) 3 июня 2019 г.



Помимо этого, с 04:00 до 11:00 для автомобилистов будут недоступны Большая Татарская улица, переулки Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерский. Полностью ограничат движение с 06:00 до 08:00 на улице Кадырова и в Проектируемом проезде № 6417.

При этом на улице Хачатуряна – от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная – будет ограничено движение по одной полосе с 04:00 до 11:00.

4 июня мусульмане отмечают один из главных праздников – Ураза-байрам, или Праздник разговения. Длится праздник в течение трех дней. Его главный ритуал – коллективная праздничная молитва. В этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.

