В Москве ограничат движение на ряде улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение по ряду улиц в центре столицы ограничат 4 июня в связи с празднованием Ураза-байрама. Об этом сообщается в Twitter Московского транспорта.
Движение будет ограничено с 00:01 до 11:00 на улицах Дурова, Щепкина (от улицы Самарской до Садового кольца), на Мещанской, Гиляровской (от Капельского переулка до Садового кольца). Также нельзя будет проехать по Капельскому переулку – от проспекта Мира до Гиляровской улицы и на Выползовом переулке в районе дома № 7.
4 июня мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. В связи с проведением праздничных мероприятий на ряде улиц столицы будут действовать ограничения и перекрытия движения. Будьте внимательны, планируйте маршрут заранее! pic.twitter.com/OlULjd5iPU
Помимо этого, с 04:00 до 11:00 для автомобилистов будут недоступны Большая Татарская улица, переулки Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерский. Полностью ограничат движение с 06:00 до 08:00 на улице Кадырова и в Проектируемом проезде № 6417.
При этом на улице Хачатуряна – от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная – будет ограничено движение по одной полосе с 04:00 до 11:00.
4 июня мусульмане отмечают один из главных праздников – Ураза-байрам, или Праздник разговения. Длится праздник в течение трех дней. Его главный ритуал – коллективная праздничная молитва. В этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.